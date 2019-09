Der Brand im Elsass wurde absichtlich gelegt.

Quelle: Frederick Florin/AFP/dpa

Ein Mann hat gestanden, einen Brand im Elsass, bei dem ein Elfjähriger ums Leben gekommen ist, absichtlich gelegt zu haben. Der Verdächtige habe die Tat bei seiner ersten Befragung zugegeben, erklärte der stellvertretende Staatsanwalt in Straßburg. Angaben zum Motiv habe er nicht gemacht. Der Verdächtige blieb in Gewahrsam und sollte psychologisch untersucht werden.



Bei dem tödlichen Brand am Dienstagmorgen in einem Gebäude mit Sozialwohnungen waren auch elf Menschen verletzt worden.