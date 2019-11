Nach tödlichen Schüssen auf einer über Airbnb angemieteten Wohnung in Kalifornien will das Buchungsportal gegen "Partyhäuser" vorgehen. Das Unternehmen werde sich verstärkt bemühen, "unerlaubte Feiern" zu verhindern und "gewalttätiges Verhalten von Gastgebern und Gästen" auszumerzen, schrieb Airbnb-Mitbegründer und Chef Brian Chesky am Samstag in einer Serie von Tweets. Dazu werde sein Unternehmen unter anderem ein Einsatzteam schaffen, das sich eigens mit Hauspartys befassen solle. Gäste, die sich nicht an die Regeln hielten, würden rausgeworfen, schrieb Chesky weiter.