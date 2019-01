Schlamm fließt über eine Straße in Brumadinho.

Quelle: dpa

In Minas Gerais hatte sich 2015 in der Stadt Mariana ein ähnliches Unglück ereignet, welches als die bislang schwerste Umweltkatastrophe Brasiliens gilt. 19 Menschen kamen ums Leben. Eine Viertel Million Menschen war ohne Trinkwasser und Tausende Fische verendeten. Geschätzte 60 Millionen Kubikmeter Bergbauabfälle flossen in den Atlantik. Betreiber der Mine in Mariana: Vale und das australische Bergbauunternehmen BHP Billiton.



Vale-Chef Schvartsman sagte, was am Freitag passiert sei, sei "eine viel größere menschliche Tragödie als Mariana, aber vermutlich wird der Umweltschaden geringer sein".



Umweltgruppen und Aktivisten sagten, das Unglück zeige, dass Bergbauunternehmen nicht hinreichend kontrolliert und reguliert würden. "Die Geschichte wiederholt sich", twitterte die frühere Umweltministerin Marina Silva. "Es ist inakzeptabel, dass die Regierung und Bergbauunternehmen nichts gelernt haben."