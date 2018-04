Der Angeklagte wird in eine Entzugsanstalt gebracht Quelle: Nina Gut/dpa

Nach einer U-Bahn-Schubserei in München ist ein Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht ordnete für den drogenabhängigen Angeklagten die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an.



Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der heute 37-Jährige 2016 einen 87-Jährigen nach einem Wortgefecht beim Einsteigen in eine U-Bahn zu Fall gebracht hatte und sich des Risikos bewusst war. Der Senior war an seinen Verletzungen gestorben.