Bei der Attacke in Poway nördlich von San Diego hatte am Samstag ein Mann in einer Synagoge auf Besucher geschossen und eine Frau getötet. Außerdem wurden der Rabbiner der Synagoge, ein Mädchen sowie ein Mann verletzt. In der Synagoge wurde während des Angriffs das jüdische Pessachfest begangen, das an den Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Befreiung aus der Sklaverei erinnert. Die einwöchigen Feierlichkeiten hätten am Samstagabend mit einem Essen beendet werden sollen.