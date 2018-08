Polizeibeamte laufen über eine Straße in New Brunswick. Quelle: Keith Minchin/The Canadian Press/dpa

Der Mann, der in der kanadischen Provinz New Brunswick zwei Polizisten und zwei weitere Menschen erschossen haben soll, ist des vierfachen Mordes angeklagt worden. Er soll am 27. August vor Gericht erscheinen, wie die Polizei mitteilte.



Ein 45 Jahre alter Polizist und seine 43-jährige Kollegin wurden getötet, als ein Mann am Freitagmorgen in einer Wohnsiedlung in Fredericton das Feuer eröffnete. Auch zwei Anwohner starben. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.