Eine 15-Jährige war in einem Park erstochen worden. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mädchens in Viersen am Niederrhein hat die Polizei einen 17-Jährigen festgenommen. Der Jugendliche habe sich auf einer Polizeiwache in Begleitung seiner Rechtsanwältin gestellt, teilte die Polizei weiter mit.



Ein 25-jähriger Tatverdächtiger war zuvor wieder freigelassen worden. Der Tatverdacht habe sich nicht erhärtet, sagte eine Polizeisprecherin. Das 15-jährige Mädchen wurde in einem Park niedergestochen und starb später in einem Krankenhaus.