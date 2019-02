Eine Bronzestatue der Justitia. Symbolbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Mehr als elf Jahre nach einem Brand mit sieben Toten in einem Werk einer italienischen Thyssenkrupp-Tochter sollen zwei Manager in Deutschland ins Gefängnis. Das Landgericht Essen habe die Vollstreckung der in Italien verhängten Haftstrafen für zulässig erklärt, sagte ein Gerichtssprecher.



Zugleich sei das Strafmaß für beide auf die in Deutschland bei fahrlässiger Tötung zulässige Höchstdauer von fünf Jahren festgesetzt worden. Die Männer waren in Italien zu längerer Haft verurteilt worden.