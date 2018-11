Die Polizei erklärte, sie behandle den Fall als Terrorakt. Quelle: James Ross/AAP/dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat die Bluttat von Melbourne über sein Sprachrohr Amak für sich reklamiert. Ein IS-Kämpfer habe die Messerattacke verübt, hieß es in einer IS-Nachricht. Das Schreiben konnte zunächst nicht unabhängig auf Echtheit überprüft werden.



Laut Polizei griff ein Mann in der australischen Metropole Passanten und Polizisten an. Ein Mann wurde tödlich verwundet, zwei weitere Menschen wurden verletzt. Der Angreifer wurde niedergeschossen und starb kurze Zeit später.