Studenten protestieren in Managua. Quelle: Alfredo Zuniga/AP/dpa

Nach gewalttätigen Protesten mit zwei Toten an einer Universität in der nicaraguanischen Hauptstadt Managua haben sich Studenten und zivile Organisationen für einen Dialog mit der Regierung bereit gezeigt. Als Vermittler solle die Bischofskonferenz des zentralamerikanischen Landes auftreten.



Bei den seit drei Wochen andauernden Protesten gegen Nicaraguas autoritären Regierungschef Daniel Ortega sind in dieser Woche bisher drei Menschen ums Leben gekommen.