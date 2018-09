Vor dem Augustiner-Zelt kam es zu einem tödlichen Streit. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Nach dem tödlichen Streit auf dem Münchner Oktoberfest ist ein 42-jähriger Tatverdächtiger in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei erschienen. Laut Polizei gab an, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Zuvor war bereits eine Zeugin vernommen worden, die die Polizei per Internet gesucht hatte.



Vor dem Augustiner-Festzelt waren zwei Männer aneinandergeraten. Der eine verletzte den anderen so schwer, dass dieser starb. Todesursache war eine Hirnblutung. Der Täter flüchtete.