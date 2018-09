Kerzen am Tatort in Köthen. Archivbild Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Der junge Mann, der nach einem Streit in Köthen gestorben ist, hatte nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wohl schlichten wollen, teilte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau mit.



Bei dem Versuch zu schlichten, habe der 22-Jährige nach bisherigem Kenntnisstand einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und sei dann zu Boden gegangen. Er starb an einem Herzinfarkt. Er habe von Geburt an eine schwere Herzerkrankung gehabt, die Ermittler sprachen von einem "versagensbereiten Herz".