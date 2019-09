Blumen und Kerzen liegen am Ort des Unfalls.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Nach dem SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin hat die Staatsanwaltschaft technische Probleme des Sportgeländewagens ausgeschlossen. "Es gibt keine Hinweise auf einen technischen Defekt", sagte der Sprecher Martin Steltner der Deutschen Presse-Agentur.



Der Anwalt des 42 Jahre alten Unfallfahrers habe in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft auf eine "akute gesundheitliche Notlage" hingewiesen. Die Beifahrerin des Mannes hatte direkt nach dem Unfall von einem epileptischen Anfall gesprochen.