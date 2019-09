Wohnung des SUV-Fahrers in Berlin durchsucht. Archivbild

Quelle: Paul Zinken/dpa

In ihren Ermittlungen zu dem tödlichen SUV-Unfall mit vier Toten in Berlin hat die Polizei die Wohnung des Fahrers durchsucht. Die Durchsuchung erfolgte bereits am Freitag, wie eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft sagte. "Dabei wurden Beweismittel sichergestellt. Sie müssen jetzt ausgewertet werden."



Die Durchsuchung hängt mit dem Hinweis auf einen epileptischen Anfall des Fahrers am Steuer zusammen. Die Beifahrerin hatte direkt nach dem Unfall die Polizei darüber informiert.