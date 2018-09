2016 liefern sich zwei Raser mitten in Berlin ein illegales Autorennen. Einer von ihnen rammt auf dem Ku'Damm bei Tempo 160 einen Jeep, dessen Fahrer stirbt. Im Februar 2017 verurteilt ein Berliner Gericht die beiden in einem spektakulären Prozess zu lebenslanger Haft - wegen Mordes. Es ist das erste Mordurteil im Zusammenhang mit illegalen Autorennen. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil im März 2018 allerdings wider auf - das Berliner Gericht habe den Vorsatz der Tat nicht hinreichend hergeleitet, so die Begründung. Der Fall wird neu aufgerollt.

