Der Berliner U-Bahnhof Kottbusser Tor.

Quelle: Christoph Soeder/dpa

Nach dem Streit mit tödlichen Folgen im Berliner U-Bahnhof Kottbusser Tor laufen die Ermittlungen zum Täter weiter. Es gebe keinen neuen Stand, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Auch zu der Frage, ob eine öffentliche Suche mit Aufnahmen aus den Überwachungskameras vom Bahnsteig in Betracht gezogen wird, könnten keine Angaben gemacht werden.



In der Nacht zum Mittwoch war ein 30 Jahre alter Mann bei einem Streit an der Kreuzberger Station vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden. Der Täter flüchtete.