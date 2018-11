Eine Frau ist in eine Grundschule in Sydney gefahren. Quelle: Dean Lewins/AAP/dpa

Eine Frau ist in der australischen Stadt Sydney mit ihrem Auto in eine Grundschule gekracht und hat dabei zwei achtjährige Schüler getötet. Mindestens 20 Kinder seien verletzt worden, berichtete die Polizei.



Die Rettungskräfte sprachen von einem Blutbad. Die 52-Jährige selbst sei unverletzt geblieben und für obligatorische Blut- und Urintests in eine Klinik gebracht worden. Ein Polizist sagte, man gehe nicht davon aus, dass die Frau vorsätzlich in die Schule gefahren sei.