Ein Rettungsring in einem Schwimmbad.

Quelle: Ole Spata/ZB/dpa

Aus bisher unbekannter Ursache ist am Montag ein zehn Jahre altes Mädchen in einem Freibad in Tessin (Landkreis Rostock) ertrunken. Ersthelfer und Rettungskräfte hatten noch versucht, das Kind zu reanimieren, wie die Polizei mitteilte.



Ein Rettungshubschrauber brachte die Zehnjährige dann in die Uniklinik nach Rostock. Dort starb das Mädchen. Die Polizei will nun die Ursache des tödlichen Unfalls ermitteln. Die Badesaison war in dem Naturfreibad erst am 1. Juni eröffnet worden.