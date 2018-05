Uber setzt nach tödlichem Unfall in Arizona Roboter-Fahrten aus. Quelle: Christoph Dernbach/dpa

Der Fahrdienst-Vermittler Uber zieht seine selbstfahrenden Autos nach einem tödlichen Unfall komplett aus dem US-Bundesstaat Arizona ab. Künftig werde das Roboterwagen-Projekt stattdessen in Pittsburgh und San Francisco gebündelt, so das Unternehmen.



Zugleich halte der Fahrdienst-Vermittler an der Entwicklung von Technologien für autonomes Fahren fest und wolle die Testfahrten "in naher Zukunft" wieder aufnehmen. Die Roboterwagen stehen still, seit im März eine Fußgängerin überfahren wurde.