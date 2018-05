Rettungswagen im Einsatz Quelle: Nicolas Armer/dpa

Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hat einen dreijährigen Jungen bei einem Unfall in Rheinland-Pfalz tödlich verletzt. Laut Polizeibericht war das Kind am Freitag in Bendorf bei Koblenz mit seiner Mutter und seinem Fahrrad in einem verkehrsberuhigten Bereich über eine Straße gegangen, als eine 80-jährige Frau ihn mit ihrem Auto erfasste.



Der kleine Junge wurde 18 Meter mitgeschleift. Der Dreijährige wurde noch in ein Krankenhaus eingeliefert, starb aber noch am selben Tag.