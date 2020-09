Ein Soldat bewacht das Wrack eines Flugzeugs.

Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Unter den Passagieren des verunglückten Flugzeugs in Istanbul waren laut Gouverneur Ali Yerlikaya unter den 183 Menschen an Bord 22 Ausländer aus 13 Nationen. Das sagte er unter Berufung auf die Fluggesellschaft Pegasus. Zunächst gab es keine Berichte, dass Deutsche in dem Flugzeug saßen.



Am Mittwoch kam die Maschine des türkischen Billigfliegers Pegasus bei der Landung am Istanbuler Airport Sabiha Gökcen aus unbekannter Ursache von der Piste ab und brach auseinander. Drei Menschen starben, 179 wurden verletzt.