Bergpanorama in Prägraten, Österreich. Archivbild Quelle: Praegraten Mountain Rescue / Han/PRAEGRATEN MOUNTAIN RESCUE/dpa

Ein 55-jähriger Deutscher ist beim Bergsteigen in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann aus dem Wetteraukreis in Hessen war laut Polizeiangaben am Freitag in Prägraten bei einer Wanderung am Alpenkönigweg auf einem nassen Steig ausgerutscht.



Er stürzte in dem felsdurchsetzten Gelände in Tirol rund 300 Meter in die Tiefe. Die Begleiter des Mannes setzten sofort einen Notruf ab. Der Notarzt des Rettungshubschraubers konnte nur noch den Tod des 55-Jährigen feststellen.