Der demolierte Streifenwagen in Saarbrücken.

Quelle: Becker & Bredel/dpa

Bei einer Einsatzfahrt ist eine junge Polizistin im Saarland tödlich verunglückt. In einem Kreisverkehr in Saarbrücken sei der Polizeiwagen der 22-Jährigen und ihres Kollegen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte.



Die 22 Jahre alte Kommissarin auf dem Beifahrersitz sei von der Feuerwehr aus dem Auto befreit worden, an ihren schweren Verletzungen allerdings noch am Unfallort gestorben. Der Polizist, der am Steuer saß, wurde schwer verletzt.