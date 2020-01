Donald Trump konnte es einfach nicht für sich behalten. In den Tagen vor der gezielten Tötung des iranischen Generals Soleimani raunte er Gästen in seinem Golfclub Mar-a-Lago zu, dass er an einer "großen" Antwort auf die iranischen Provokationen arbeite. "Bald" werde sie kommen, "ihr werdet sehen." So berichtet es die Nachrichtenseite "Daily Beast" unter Berufung auf mehrere Quellen, die die kleinen Indiskretionen des amerikanischen Präsidenten miterlebten. Clubgäste waren damit besser informiert, als führende Kongressabgeordnete, die normalerweise kurz vor amerikanischen Militäraktionen mit einbezogen werden.