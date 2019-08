Die Polizei steht nach dem Tötungsdelikt auf dem Ebertplatz.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Nach der Tötung eines 25 Jahre alten Mannes auf dem Kölner Ebertplatz hat die Polizei einen Tatverdächtigen identifiziert. Es handele sich um einen gleichaltrigen Mann aus dem Raum Düren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.



Der Mann sei unmittelbar nach der Tat an einer benachbarten S-Bahn-Haltestelle festgenommen worden. Ihm werde vorgeworfen, das Opfer in den Hals gestochen zu haben. An dieser Verletzung sei der Mann nach den Ergebnissen der Obduktion verblutet.