In Chemnitz war am 26. August ein 35-Jähriger erstochen worden. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Zwei Verdächtige, gegen die wegen des Tötungsdelikts an einem 35-Jährigen in Chemnitz ermittelt wird, fordern ihre Freilassung aus der Untersuchungshaft. Beide Männer haben über ihre Anwälte Anträge auf Haftprüfung gestellt. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Haftprüfungstermine am Amtsgericht Chemnitz seien für kommende Woche anberaumt.



Zuvor hatte der NDR berichtet, dass einer der beiden in U-Haft sitzenden Tatverdächtigen, Yousif A., eine Tatbeteiligung bestreitet.