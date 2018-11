Tatort in Chemnitz. Quelle: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Der mit Haftbefehl gesuchte dritte Tatverdächtige vom Tötungsdelikt in Chemnitz kann abgeschoben werden. Das Verwaltungsgericht hat das Verfahren gegen die Ablehnung seines Asylantrages eingestellt. Der mutmaßliche Iraker habe keine Anschrift mitgeteilt. Nach ihm wird seit dem 4. September international gefahndet.



Der Mann steht im Verdacht, mit anderen Asylbewerbern am 26. August einen Deutschen erstochen zu haben. Ein Verdächtiger sitzt in U-Haft, gegen einen weiteren wird ermittelt.