Gefunden wurden die beiden Leichen am Samstagabend gegen 20.00 Uhr.

Der Tatort ist in einem mehrgeschossigen Plattenbau in der Wörlitzer Straße. Die Wohnung wurde am Sonntag von Kriminaltechnikern auf Spuren untersucht. Nach Angaben von Nachbarn lebten die Opfer erst seit kurzem in der Wohnung.