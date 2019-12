Eine Statue der Justitia hält eine Waage. Symbolbild

Quelle: David-Wolfgang Ebener/dpa

Im Fall des getöteten 49-Jährigen in Augsburg ist die Entscheidung des zuständigen Landgerichts über die Haftentlassung von sechs Tatverdächtigen laut Polizei aufgehoben worden. Ein Polizei-Sprecher sagte auf Nachfrage, dass das Oberlandesgericht in München diese Entscheidung getroffen habe.



Die sechs Tatverdächtigen waren auf dem Augsburger Königsplatz in einen Streit mit dem 49-Jährigen involviert gewesen, in dessen Verlauf ein siebter aus der Gruppe das Opfer mit einem einzigen Schlag getötet haben soll.