Technisch war der Tolino den Kindle-Readern ebenbürtig. Als großer Vorteil erwies sich zudem, dass die Lesegeräte nicht nur online, sondern auch in den Buchhandlungen verkauft und dort massiv beworben wurden. Bei Bedarf konnten sich weniger technikaffine Kunden den Reader und seine Funktionen vor Ort erklären lassen - kein Wunder also, dass die Aufholjagd gelang und die Tolino-Allianz Amazon erhebliche Marktanteile abjagen konnte.



Jüngsten Zahlen zufolge ist Amazon zwar Marktführer geblieben, aber die Tolino-Allianz ist dem US-Online-Riesen mit einem Marktanteil von rund 40 Prozent dicht auf den Fersen. In den meisten anderen Ländern, in denen Amazon den Kindle anbietet, zeigt sich ein völlig anderes Bild. So etwa in den USA. Hier hat Amazon auf dem E-Book-Markt keinen ernstzunehmenden Konkurrenten mehr. Der Online-Buchhändler aus Seattle dominiert den Markt.