Die Drehbuchautoren David Gleeson und Stephen Beresford konzentrieren sich in dem Film, der am 20. Juni in die Kinos kommt, auf die Jugend des Schriftstellers; es geht also nicht direkt um die Entstehung von Tolkiens bekanntesten Werken. Die Rahmenhandlung bildet der Krieg, in den die chronologische Lebensschilderung einmontiert ist. Das funktioniert einerseits als spannungsdramaturgische Finte, weil die Handlung in den Schützengräben, in denen Tolkien (Nicholas Hoult) ums Überleben kämpft und nach einem seiner Freunde sucht, einen dramatischen Kontrast zum eher beschaulichen Heranwachsen darstellt.