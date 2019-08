Tolu: Die Polizeirazzia, also der nächtliche Überfall auf meinen kleinen Sohn und mich, war wohl die größte psychische Tortur. Weil sie so überraschend kam und ich mich so schutzlos empfand. Das hat tiefe innerliche Wunden hinterlassen. Im Frauengefängnis habe ich dann aber erfahren, dass viele Menschen noch viel krassere Dinge erlebt haben. Gleichzeitig habe ich dort eine starke Solidarität unter den Frauen erfahren. Ich hatte das Glück, dass mein Fall öffentlich geworden ist und deshalb will ich all denen, die dieses Glück nicht haben, auch weiter öffentlich Mut machen. Ich sehe es so, dass der türkische Staat die gesamte Opposition auslöschen will und ich finde, dass man dagegenhalten muss.