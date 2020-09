"Lonely Planet" kürt jedes Jahr jeweils zehn "beste" Städte, Länder und Regionen. "Best in Travel" gehört jedes Jahr zu einer Vielzahl redaktioneller Listen, die angeblich angesagte Reiseziele küren.

Bekannt ist auch die Liste "52 Places to Go..." der "New York Times". "Lonely Planet's Best in Travel 2020" ist die 15. Ausgabe des Reisebuchs. Deutschland war bislang selten vertreten. Für 2019 war Deutschland in erster Linie wegen des Bauhausjubiläums auf dem zweiten Platz bei den Ländern gelandet.