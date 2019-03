Der Tories-Vorsitzende Brandon Lewis. Archivbild

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Der Vorsitzende der britischen Konservativen hat zu einem Votum für die Scheidungsvereinbarung aufgefordert. "Wir müssen diese Abstimmung gewinnen", sagte Brandon Lewis, sonst werde Großbritannien womöglich in der EU bleiben müssen.



Im Januar hatte das Parlament das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May und EU abgelehnt. Seither versucht May, in Brüssel Zugeständnisse zu bekommen, stößt bei EU-Vertretern aber auf Ablehnung. Am Dienstag ist die zweite Abstimmung in London.