Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, knickt teilweise ein.

Quelle: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Die Brexit-Partei von Nigel Farage will bei der Parlamentswahl am 12. Dezember nun doch nicht in fast allen britischen Wahlkreisen antreten. "Die Brexit-Partei wird sich nicht um die 317 Mandate bewerben, die bei der vergangenen Wahl von der Konservativen Partei gewonnen wurden", sagte Farage bei einer Wahlkampfveranstaltung in der nordostenglischen Hafenstadt Hartlepool.



Stattdessen wolle er sich ganz auf die Wahlkreise konzentrieren, die im Parlament bislang von Labour und pro-europäischen Parteien vertreten werden.