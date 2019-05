Daten des Nationalen Wetterdienstes NWS zeigten, dass es auch in den Staaten Indiana, Colorado, Iowa, Nebraska und Illinois wahrscheinlich Tornados gab. Tornadowarnungen galten auch für den Osten von Pennsylvania, Gebiete nördlich von New York City und den Norden von New Jersey. Am Montag sollen es 55 Tornados in acht Staaten gewesen sein. An diesem Tag wurde an den derzeitigen Rekord von elf aufeinanderfolgenden Tagen mit mindestens acht Tornados pro Tag angeknüpft, sagte der für die Wetterwarnungen zuständige Meteorologe Patrick Marsh des US-Sturmwarnzentrums. Die letzte derartige Periode endete am 7. Juni 1980.