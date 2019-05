Der Mittlere Westen der Vereinigten Staaten ist von heftigen Unwettern und Tornados heimgesucht worden. Im Laufe der Woche kamen bereits ein Mensch in Iowa sowie zwei weitere in Missouri ums Leben, wie die Behörden mitteilten. Eine weitere Frau starb wohl in Oklahoma durch Ertrinken.



Den dritten Tag in Folge verzeichneten die Wetterbehörden nun Tornado- und Sturmwarnungen, die meisten davon in Oklahoma und Missouri. Ebenfalls betroffen waren Texas, Kansas, Nebraska, Iowa und Illinois.