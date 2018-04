Bauer: In diesem Bereich behandeln sie Patienten, die eigentlich nicht behandelt werden wollen. Das ist ein ganz anderes Arzt-Patienten-Verhältnis. Deshalb spielt auch der öffentliche Gesundheitsdienst eine große Rolle. Die Patienten fühlen sich unter Umständen auch nicht sehr krank. Man kennt das ja von sich selbst wenn man einen schweren Infekt hat. Es wird sich zum Arzt geschleppt, man bekommt eine Packung rübergeschoben und soll diese dreimal am Tag für zehn Tage einnehmen. Schon am fünften Tag wurde eine der drei Tabletten vergessen und am siebten Tag, wenn es einem besser geht, denkt man darüber nach, ob man tatsächlich so viele Medikamente schlucken muss. Das ist einfach der Mechanismus, der immer da ist. Und so ist es eben bei den Tuberkulose-Erkrankten noch mehr. Wenn sie schwer krank sind, brauchen sie rund zwei Monate, um sich zu erholen. Wenn die Therapie gut wirkt, dann denken die natürlich auch, "warum soll ich das noch weiter schlucken" und lassen es dann weg.