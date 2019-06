Also haben die Tories genug Vertrauen in Boris Johnson, den vor allem die Basis mag? Dem aber viele das Format zum Staatsmann absprechen. Zu flapsig, unüberlegt, zu wenig Substanz. Auch deshalb versucht sein Team ihn gerade so gut es geht von spontanen Interviewsituationen fernzuhalten. Einen Auftritt im Kandidaten-Duell hat er bislang abgelehnt. Keine Fehler machen, vage bleiben – die Strategie, mit der er vielleicht seine Partei für sich gewinnen kann. Auch wenn es bis dahin noch lange sechs Wochen werden.



Große Überraschungen gehören bei Neuwahlen des Tory-Parteichefs übrigens zur Tradition. Jeden Tag, sagen Insider aus dem Team Boris, droht ein Fehltritt, und alles wäre vorbei. Doch gegen das, was danach kommt, ist das ein Kinderspiel. Zweieinhalb Jahre Brexit-Prozess haben zumindest bei allen Beobachtern den Groschen fallen lassen: Die Macht des Brexit ist größer als die des Premierministers. Und der Sieger könnte sich bald in die lange Reihe der konservativen Premiers einreihen, die alle irgendwie auch oder komplett an der europäischen Frage gescheitert sind: Thatcher, Major, Cameron, May. Die vergangenen vier. Der Leitspruch von Theresa May zum Amtsantritt war: Brexit bedeutet Brexit, und wir werden daraus einen Erfolg machen. Viel Erfolg wünschen kann man bei derselben Mission ihrem Nachfolger. Mehr aber auch nicht.