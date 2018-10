Boris Johnson, Ex-Außenminister von Großbritannien. Archivbild Quelle: Matt Dunham/AP/dpa

Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson hat auf dem Tory-Parteitag in Birmingham heftige Kritik für seine Angriffe auf die Brexit-Pläne von Premierministerin Theresa May einstecken müssen. Johnson habe keinen Sinn für Details, wenn es um wichtige Angelegenheiten wie den Brexit gehe, sagte Finanzminister Philip Hammond der "Daily Mail".



Die Chancen, dass Johnson May auf dem Posten des Regierungschefs ablösen könnte, schätzt Hammond als gering ein. "Ich erwarte nicht, dass es passiert."