Damaliger Unfallort in Berlin. Archivbild

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als drei Jahre nach einem tödlichen Autorennen in der Berliner Innenstadt soll heute das Urteil gesprochen werden. In dem neu aufgerollten Prozess am Landgericht sind zwei Männer angeklagt.



Die heute 30 und 27 Jahre alten Sportwagenfahrer waren im Februar 2016 mit bis zu 170 Kilometern in der Stunde über den Kurfürstendamm gerast. Der Ältere rammte schließlich einen Jeep, dessen Fahrer starb. Der Bundesgerichtshof hat eine erste Verurteilung wegen Mordes aufgehoben.