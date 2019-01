Der «Blutmond» ist über dem Hochofen in Duisburg zu sehen.

Quelle: Marcel Kusch/dpa

Seltenes Bild für Frühaufsteher: Ein als "Blutmond" bezeichnetes Himmelsphänomen hat sich am Montag in weiten Teilen Deutschlands gezeigt. Der Vollmond schimmerte während einer totalen Mondfinsternis rötlich.



Wie zahlreiche Schaulustige fotografierte ihn auch das Planetarium Bochum und twitterte: "Diese #Mondfinsternis dürfte auch in der Totalität (Beginn um 5:41 MEZ) ziemlich hell bleiben." Nur im Norden Deutschlands und im Alpenvorland verdeckten viele Wolken die Sicht auf den "Blutmond".