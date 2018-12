Schwer bewaffneter Polizist in der Straßburger Innenstadt.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der nach dem tödlichen Angriff in Straßburg gesuchte Terrorverdächtige ist 29 Jahre alt und stammt aus Straßburg. Der Mann heiße Cherif C., sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Remi Heitz in Straßburg.



Bei dem Angriff kamen zwei Menschen ums Leben. Eine weitere Person sei hirntot, sagte Heitz. Zwölf Menschen wurden verletzt, sechs von ihnen sehr schwer. Vier Menschen aus dem Umfeld des Tatverdächtigen seien in Gewahrsam genommen worden. Der Tatverdächtige konnte fliehen.