Mitten in der Nacht ist ein Ausflugsschiff vor der kalifornischen Küste für Dutzende Taucher zur Todesfalle geworden. Nur fünf Besatzungsmitglieder konnten sich mit einem Sprung von Bord der "Conception" in den Pazifik retten. Die übrigen Passagiere schliefen unter Deck, als das Schiff am Montag (Ortszeit) vor der Insel Santa Cruz Island in Flammen aufging. Mittlerweile haben Rettungsteams 25 Leichen gefunden worden, neun Menschen werden noch vermisst. Für sie gab es demnach kaum noch eine Überlebenschance.