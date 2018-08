Es ist eine der schlimmsten Brandkatastrophen in Südkorea seit Jahren: Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in der Stadt Miryang sind am Freitag mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 80 wurden verletzt. Mehrere seien in kritischem Zustand, teilte die Feuerwehr mit. Die meisten Opfer seien durch Rauchvergiftung ums Leben gekommen. Auch mehrere Stunden nach dem Brand war die Unglücksursache weiter unklar.