Die amerikanische Erdbebenwarte USGS gab die Stärke des Bebens mit 6,4 an. Das Epizentrum lag demnach 1,4 Kilometer südwestlich von Lelongken. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von sieben Kilometern. In der Provinz Ost-Lombok und der Provinzhauptstadt Mataram war die Erschütterung etwa zehn Sekunden lang zu spüren.