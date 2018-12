Rettungseinsatz nach Massenpanik in einer italienischen Disko.

Fünf Minderjährige und eine Frau seien in dem Nachtclub in der Kleinstadt Corinaldo an der italienischen Adriaküste getötet worden, teilten die Behörden mit. Etwa 35 weitere Personen seien am Samstagmorgen verletzt worden. Die italienische Feuerwehr und die Nachrichtenagentur Ansa berichteten, das Publikum sei bei einem Konzert des italienischen Rappers Sfera Ebbasta in Panik ausgebrochen und zu den Ausgängen gerannt, nachdem jemand eine Substanz gesprüht habe, die Pfefferspray geähnelt habe.