heute-Nachrichten

Quelle: ZDF

Bei einer Messerattacke auf wehrlose Schulmädchen hat ein Mann in Japan ein Kind und einen Erwachsenen getötet. Medien zufolge starben bei dem Angriff in Tokios Nachbarstadt Kawasaki eine Elfjährige sowie ein 39-jähriger Mann im Krankhaus an tiefen Stichverletzungen im Hals und im Rücken.



Der mutmaßliche Täter hatte sich nach dem Blutbad selbst in den Hals gestochen und starb ebenfalls im Krankenhaus. Sein Motiv war zunächst unklar. Unter den Verwundeten sind auch drei Schwerverletzte.