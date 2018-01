Plötzlich ansteigende Wassermassen haben an einem kleinen See im US-Staat Arizona mindestens neun Menschen in den Tod gerissen. Derzeit werde noch ein 13-Jähriger vermisst, teilte der Sheriff des Bezirks Gila County, J. Adam Shepherd, mit. Die Zahl der Toten war im Laufe des Tages stetig angestiegen. Zur Zeit des Unglücks am Samstagnachmittag befanden sich laut Feuerwehr mehr als 100 Menschen an dem Gewässer im Tonto-Nationalwald, als ein heftiges Gewitter in einem nahegelegenen Gebiet herunterkam.