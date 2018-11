Bei einem riesigen Waldbrand im Norden Kaliforniens sind bislang mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie seien tot in ihren ausgebrannten Fahrzeugen aufgefunden worden, teilte das Sheriff-Büro am Freitag in Butte County mit. Außerdem gebe es Verletzte. Das Ausmaß der Zerstörung sei "wirklich unglaublich und herzzerreißend", sagte Katastrophenschutzleiter Mark Ghilarducci. Im gesamten Staat hätten 157.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen.